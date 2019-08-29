"Предал": муж Лолиты давно утешился с другой

Певица не вернется к супругу

Милявской нелегко дался развод с мужем – теннисистом Дмитрием Ивановым. Фанаты волнуются о ее душевном состоянии, а некоторые даже просят "миритесь уже". В ответ артистка дала понять, что у бывшего супруга уже есть другая женщина.

"Он давно занят",

– написала Лолита в соцсети. Поклонники удивлены и возмущены, но верят, что звезда еще будет счастлива, так как достойна этого:

"Все-таки была третья сторона", "Видимо, пассия была при жене...", "Лолочка, значит, он вас предал", "Это кошмар!!!! Как так??? И как он так мог???!!! А вы все это терпели...", "Ну и, может, невелика потеря?!", "Он просто освободил Вам место для чего-то более прекрасного", "Не известно, кому больше повезло... Вы достойны лучшего!!!", "У Вас все будет супер", "Очень скоро будете самой счастливой женщиной".

Ранее поддержали артистку не только почитатели ее творчества, но и коллеги по сцене. Давняя подруга Анжелика Варум даже предупредила, что пристрелит на месте возможных женихов, если те "не готовы поклясться провести остаток жизни в любви и согласии" с Милявской.

Присоединились к словам Анжелики Юлия Ковальчук, Елена Ваенга, Лера Кудрявцева, Анита Цой и другие знаменитости. Они заверили что готовы в любой момент помочь ей.

Сильная и волевая Лолита не всегда может скрыть душевную боль. Во время репетиции на "Новой волне" в Сочи она разрыдалась и не смогла допеть песню. Ранее во время концерта в центре Москвы, зрители заметили, как изменилась Лолита после расставания с мужем.

В то время, как Лолита откровенно рассказывает о переживаниях, Дмитрий сдержан и считает, что развод "не то событие, чтобы его освещать", так как "нечем бравировать". Поэтому ничего "рассказывать и выносить напоказ" он не хочет, передает StarHit.