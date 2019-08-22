Певица оскандалилась на церемонии вручения премии Nursultan Music Awards

Эпатажная Лолита Милявская не перестает удивлять зрителей. Вот и на концерте в столице Казахстана Нурсултане (в прошлом – Астана) она без стеснения сбросила туфли, стала прыгать по сцене с высоко поднятыми руками, а потом, схватив подол прозрачного платья, задрала его так, что ее трусы оказались на виду у публики.

Видео этого номера попало в Сеть. "Во время своего и без того зажигательного выступления Лола скинула неудобные туфли и продемонстрировала бодрые хореографические па, а заодно и фигуру в полупрозрачном платье", – написано под ним.

Также отмечено, что "Милявская привела в восторг зрителей премии Nursultan Music Awards. "казахстанцы приняли выступление Лолиты овацией".

Интернет-пользователи, просмотрев ролик, оказались не так не единодушны.

Многие ругались. "С каких пор неуклюжие движения бегемота под фанеру называются зажигательным выступлением?!", "Никакого уважения к народу/стране. Позор!", "Ужас ужасный", "Это смотрится жутко и унизительно для нее", "Совсем с ума сошла... скромнее надо быть", – высказались одни.

Другие упрекали за отсутсвие живого звука и ехидничали: "Ну, так скакать и петь невозможно... Фанера", "Лолита пляшет, фонограмма идет, люди в восторге".

Остальные хвалили артистку: "Она замечательная", "Лолита проникновенная и настоящая", "Нормальная она баба, простая, молодец", "Какая она взрывная потрясная, бомбическая женщина".

Да и сама певица, судя по оставленному ею комментарию ("Мне нравится"), была довольна. К тому же ей вручили премию, которую Милявская назвала "заслугой слушателя" и поблагодарила за это.

Ранее в соцсети обсуждали внешность звезды и решили, что она заметно изменилась после развода с молодым мужем. Тем временем артистка с удовольствием занимается выращиванием овощей и фруктов. Она подстригает кусты и хвалится урожаем. Однако может и эротично покачть бедрами в черном с золотым орнаментом купальнике, и голую горудь в глубоком декольте засветить.