Супругам нужна была консультация психолога

Лолита Милявская уверена, что ее брак с Дмитрием Ивановым распался не из-за разницы в возрасте. По ее словам, они не работали над отношениями, хотя нужно было.

"В этом была беда. Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге, но мы не разговаривали на эти темы. То я убегала, то он", – рассказала Лолита, добавив, что им бы удалось сохранить отношения, если бы они пошли к психологу и обсудили свои проблемы.

При этом Лолита не исключает того, что она еще помирится с мужем. Ведь, по мнению певицы, она и ее супруг переутомились, занимаясь, в первую очередь, работой.

"И мы все положили на этот алтарь. Какие-то личные вещи стали уходить, а мы их не поймали вовремя за хвост. Нужно было лишний раз обняться", – сказала Лолита "Собеседнику", но подчеркнула, что все зависит от Дмитрия.