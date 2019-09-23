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Лолита поразила Баскова стройной фигурой

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Звезда показала великолепное тело

Лолита Милявская радует публику не только песнями, но и необычными нарядами.

На своей страничке в Instagram Лола поделилась видео, где показывает подтянутую фигуру в весьма откровенном белье – правда, великолепное тело не принадлежит певице, оно просто нарисовано на толстовке.

Николай Басков немедленно отреагировал на модный образ коллеги и откровенно написал:

 "Я сначала офигел".

Поклонники тоже высоко оценили чувство мора Лолиты:

"Я тоже себе такое хочу", "Лола,умница!Давай бомби всех своим юмором!Только человек с ЧЮ может выжить в этой жизни!", "класс! Вы красотка я реально подумала что вы так похудели Вам это не нужно Вы и так суперская", "ну чудо! Настроение поднимаете в раз два! Я б то же такое надела! Супер!"

Впрочем, нашлись и недовольные:

"Все стройные, одна милявская имитирует фигуру тряпками", "Какой Вы ерундой занимаетесь...", "Не пора ли вам взрослеть" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Однако критики остались в абсолютном меньшинстве.

Валентина МАЙОРОВА
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