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Лолита Милявская радует публику не только песнями, но и необычными нарядами.
На своей страничке в Instagram Лола поделилась видео, где показывает подтянутую фигуру в весьма откровенном белье – правда, великолепное тело не принадлежит певице, оно просто нарисовано на толстовке.
Николай Басков немедленно отреагировал на модный образ коллеги и откровенно написал:
"Я сначала офигел".
Поклонники тоже высоко оценили чувство мора Лолиты:
"Я тоже себе такое хочу", "Лола,умница!Давай бомби всех своим юмором!Только человек с ЧЮ может выжить в этой жизни!", "класс! Вы красотка я реально подумала что вы так похудели Вам это не нужно Вы и так суперская", "ну чудо! Настроение поднимаете в раз два! Я б то же такое надела! Супер!"
Впрочем, нашлись и недовольные:
"Все стройные, одна милявская имитирует фигуру тряпками", "Какой Вы ерундой занимаетесь...", "Не пора ли вам взрослеть" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Однако критики остались в абсолютном меньшинстве.
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