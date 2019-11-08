Ведущая поделилась интимными подробностями личной жизни в программе "Секрет на миллион"

Лера Кудрявцева выведала у Лолиты все детали ее отношений с Дмитрием Ивановым. Как оказалось, с тренером по сквошу, который был моложе на 12 лет, певица сошлась не случайно. Она не хотела заниматься сексом со своими ровесниками.

"Этот брак изначально был мезальянсом. Я не готова была спать с дедушками", – выдала интимные подробности Лолита.

Ведущей программы "Секрет на миллион" артистка рассказала, что была счастлива с молодым мужем, но несколько лет назад отношения пары дали трещину.

"Дата расставания не имеет ничего общего с той, что озвучена в интернете. Расставание произошло за два года до того",

– цитирует звезду Teleprogramma.pro.

Сначала артистка готова была терпеть измены Иванова, но, когда он начал покупать любовнице подарки на ее деньги, Лолита не выдержала. Сейчас бывшие влюбленные находятся в состоянии бракоразводного процесса.

Лолита и ее адвокат добиваются, чтобы союз признали фиктивным. В таком случае Иванов лишится израильского гражданства, которое получил в браке с певицей.

Развод артистке, похоже, пошел на пользу. В студии она появилась в коротком платье с глубоким вырезом, с укладкой и ярким макияжем.

Программа о разводе Милявской с пятым мужем выйдет в эфир уже в эту субботу.