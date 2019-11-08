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Лолита рассказала Кудрявцевой о сексе с молодым мужем

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая поделилась интимными подробностями личной жизни в программе "Секрет на миллион"

Лера Кудрявцева выведала у Лолиты все детали ее отношений с Дмитрием Ивановым. Как оказалось, с тренером по сквошу, который был моложе на 12 лет, певица сошлась не случайно. Она не хотела заниматься сексом со своими ровесниками.

"Этот брак изначально был мезальянсом. Я не готова была спать с дедушками", – выдала интимные подробности Лолита.

Ведущей программы "Секрет на миллион" артистка рассказала, что была счастлива с молодым мужем, но несколько лет назад отношения пары дали трещину.

"Дата расставания не имеет ничего общего с той, что озвучена в интернете. Расставание произошло за два года до того",

цитирует звезду Teleprogramma.pro.

Сначала артистка готова была терпеть измены Иванова, но, когда он начал покупать любовнице подарки на ее деньги, Лолита не выдержала. Сейчас бывшие влюбленные находятся в состоянии бракоразводного процесса.

Кадр ntv.ru

Лолита и ее адвокат добиваются, чтобы союз признали фиктивным. В таком случае Иванов лишится израильского гражданства, которое получил в браке с певицей.

Развод артистке, похоже, пошел на пользу. В студии она появилась в коротком платье с глубоким вырезом, с укладкой и ярким макияжем.

Программа о разводе Милявской с пятым мужем выйдет в эфир уже в эту субботу.

Дарья ПЕТРОВА

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