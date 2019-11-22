"Утро" собрало последние новости и слухи о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня"

О том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна стало известно в конце лета. С тех пор актриса и ее близкие находятся под пристальным вниманием журналистов. Ситуацию осложняет то, что родственники знаменитости не дают никаких комментариев, поэтому вокруг болезни ходит много слухов.

Например, до сих пор неизвестен точный диагноз Анастасии Заворотнюк. В Сети предполагали, что у актрисы та же болезнь, что и у Жанны Фриске. Только недавно Татьяна Навка подтвердила, что Анастасия действительно борется с онкологией.

Сначала вылечить звезду пытались в одной из клиник столицы. В учреждение попасть было невозможно, медикам предлагали взятки за фото с Заворотнюк, а рядом с палатой артистки круглосуточно дежурила охрана.

Теперь звезда находится в реабилитационном центре в Подмосковье. Там, как писали журналисты, у нее начали отмирать ткани, также сообщалось о нескольких операциях. После них врачи заявляли о том, что актрису можно спасти от рака, но продолжительность ее жизни значительно сократится.

Пока врачи борются за здоровье Заворотнюк, коллеги, приятели и бывшие возлюбленные начали давать комментарии по поводу ее жизни до онкологического заболевания. В том числе источники сообщают и о разладе между актрисой и ее мужем Петром Чернышевым. Якобы спортсмен хотел уйти от звезды, поэтому ей пришлось родить ему ребенка.

Из-за болезни супруги фигурист временно ушел с работы, но сейчас вернулся к выступлениям. На одном из них его заметили в компании симпатичной блондинки. Не остался без внимания и роскошный дом артистки, куда влезли журналисты.

Сейчас Анастасия Завоортнюк чувствует себя гораздо лучше, однако журналисты все равно продолжают хоронить ее, сообщая о смерти звезды.