Близкие узнали о смерти звезды сериала "Моя прекрасная няня" от чужих людей

Анастасия Заворотнюк скончалась час назад, сообщила одна из интернет-пользовательниц. Позже она подтвердила информацию, ссылаясь знакомую, находящуюся в клинике, но указала уже другое время.

"Умерла", "100%. Муж сегодня был в этой больнице, где она лежала... Наша знакомая сейчас там лежит... Врач 1,5 часа назад им лично сказал об этом", – написала женщина. К ее словам отнеслись с недоверием и ответили: "Зачем врачам это рассказывать", "Ладно, давай подождем чуть".

На информацию уже отреагировали на сайте поддержки актрисы. Там заявили, что "это все за гранью этики, здравого смысла и человечности", добавив: И главное – все это неправда!".

Неравнодушные поддержали близких и возмутились в адрес тех, кто распространяет жуткие новости. "Терпения Вам...", "Ужас! Что за людишки", "Совсем, что ли, уже люди с ума сошли", "Ну где человечность у людей? Бестактно вливать ложь.... Ужас какой-то!", "На днях видела во сне, как будто Анастасия выздоровела. Честно!!! Во сне приснилась!!!", "Боже! Аж мурашки по коже! Сразу аж давление подскочило!.. Слава богу, что это всего лишь вымыслы сумасшедшего! Крепкого здоровья Анастасии".

О смерти Анастасии Заворотнюк говорили и раньше. Даже могилу ее нашли. Однако ннакануне стало известно, что звезда "Прекрасной няни" пошла на поправку. ей стало лучше и угпрозы жизни нет. Ранее поступали неутешительные прогнозы.