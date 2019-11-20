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Ест с аппетитом: друг сдал Заворотнюк

Ест с аппетитом: друг сдал Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Слухи о катастрофическом ухудшении здоровья звезды "Моей прекрасной няни", похоже, оказались ложными

Анастасия Заворотнюк, которая несколько месяцев борется с тяжелой болезнью, лечится в одном из реабилитационных центров и уже идет на поправку, сообщил друг мужа актрисы  Петра Чернышева. Медики проводят ей все необходимые процедуры, в том числе – берут кровь.

"Она чувствует себя намного лучше. Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток", – рассказал он корреспонденту сайта "Комсомольская правда". После чего добавил, что супруг звезды верит в ее выздоровление.  

Актрисе ставят специальные капельницы, берут кровь, насыщают ее определенными лекарствами и элементами, после чего снова вводят. Все это помогает очистить организм, чтобы он нормально работал.

Также, как отметил приятель, у Анастасии хороший аппетит. Ест она по специальной диете, рекомендованной врачами благодаря которой ей удается постепенно избавляться от лишних килограммов. Пока лечение приостановили – врачи наблюдают, как дальше себя поведет организм знаменитой пациентки.

Как ранее заявил другой знакомый семьи, Анастасия Заворотнюк на самом деле борется с серьезным недугом, однако угрозы жизни нет, а один из медиков выразил сомнение в том, что актрису смогут вылечить.

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Полина ДОРОЖКИНА

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