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Состояние заворотнюк изменилось

Лучшие лекарства и бассейн: состояние Заворотнюк изменилось
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актриса продолжает бороться с тяжелым недугом, и ей уже стало лучше

Что произошло с Анастасией Заворотнюк, какой диагноз поставлен и что говорят врачи, точно не ясно. Однако звезда сериала "Моя прекрасная няня" на самом деле больна и проходит реабилитацию.

Пока родные молчат, некоторые знакомые актрисы и ее мужа – фигуриста Петра Чернышева – поделились своими мыслями. Высказался участник одного из сезонов проекта "Ледниковый период", попросив не называть его. "Не верьте дуракам – Настя, действительно, борется с серьезным недугом", – заявил он журналисту издания "Дни.ру". И обнадежил: "Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет".

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что, узнав о трагедии, писала Насте, но ответа не получила. "И понимаю, что незачем навязываться. У человека сейчас свои происходят процессы", – отметила она, добавив пожелание "чтобы все было хорошо", сообщила она корреспондентам программы "В теме".

Композитор Игорь Демарин, недавно очень тесно общавшийся с Петром Чернышевым, услышав о недуге "няни Вики" предложил ее семье помощь. Также он вспомнил, что Заворотнюк, перед тем как узнала о своем заболевании, хотела побывать в Китае, передает EG.

На днях стало известно, что актрисе провели еще одну операцию и смогли удались раковое образование. Теперь у артистки есть больше шансов победить недуг. Однако в это верят не все. Фигуристка Татьяна Навка подтвердила, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью. Однако, с какой именно, не уточнила. 

Сама же звезда "Прекрасной няни" проходит реабилитацию в одном из медцентров, где , восстанавливают тяжелобольных пациентов..Она плавает в бассейне и выполняет необходимые процедуры.

Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

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