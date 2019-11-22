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СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк

СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: www.globallookpress.com
Муж Анастасии Заворотнюк совершил неожиданный поступок после слухов о смерти актрисы

Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Инстаграм все фотографии, в том числе избавился от снимков с болеющей супругой. Также спортсмен отписался от всех знакомых в этой социальной сети, – сообщили журналисты.

Сейчас страница Петра Чернышева абсолютно пуста, свои действия фигурист никак не прокомментировал. Журналисты издания Obozrevatel.com предполагают, что поступок спортсмена может быть связан со слухами о смерти Анастасии Заворотнюк.

Сообщения о трагической кончине актрисы родственники опровергли. Известно, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре в Подмосковье. Если раньше супруг все время поддерживал звезду, то теперь снова вернулся к работе в ледовом шоу. На одном из выступлений его заметили в компании симпатичной блондинки.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Оставьте семью в покое,хватит всяких сплетен.Дайте Насте спокойного выздоровления.Я их прекрасно понимаю ,так как у меня так же болел муж ,но его уже в этом году не стало. Настя ты сильная,ты всё выдержишь и победишь.
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