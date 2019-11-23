Директор звезды сериала "Моя прекрасная няня" вышла на связь с журналистами

Накануне муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев изрядно напугал ее поклонников странным поступком. Народ решил, что фигурист уничтожил память о супруге из-за того, что случилось нечто страшное. Речь идет о странице Чернышева в Instagram, откуда якобы в один момент исчезли все снимки с актрисой. Об этом писали украинские СМИ.

Ситуацию прокомментировала директор Заворотнюк Марина Потапова. Как выяснилось, у Чернышева вообще нет аккаунтов в соцсетях. Страница, на которую ссылались журналисты, ему не принадлежит. По словам Потаповой, на сообщения о разводе Заворотнюк с Чернышевым и прочие слухи ее семья не реагирует.

"Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут", – сказала она в беседе с телеканалом "360".

Ранее поклонников переполошили очередные известия о смерти Анастасии Заворотнюк.