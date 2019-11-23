Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В окружении Заворотнюк сделали официальное заявление о ее исчезновении

В окружении Заворотнюк сделали официальное заявление о ее исчезновении
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Директор звезды сериала "Моя прекрасная няня" вышла на связь с журналистами

Накануне муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев изрядно напугал ее поклонников странным поступком. Народ решил, что фигурист уничтожил память о супруге из-за того, что случилось нечто страшное. Речь идет о странице Чернышева в Instagram, откуда якобы в один момент исчезли все снимки с актрисой. Об этом писали украинские СМИ.

Ситуацию прокомментировала директор Заворотнюк Марина Потапова. Как выяснилось, у Чернышева вообще нет аккаунтов в соцсетях. Страница, на которую ссылались журналисты, ему не принадлежит. По словам Потаповой, на сообщения о разводе Заворотнюк с Чернышевым и прочие слухи ее семья не реагирует.

"Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут", – сказала она в беседе с телеканалом "360".

Ранее поклонников переполошили очередные известия о смерти Анастасии Заворотнюк.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ганнаость
Ответить
То есть, вы пишите, а нам на вас насрать
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей