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Улыбающаяся и цветущая: Заворотнюк сняли на море

Улыбающаяся и цветущая: Заворотнюк сняли на море
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Звезда "Моей прекрасной няни" отдыхала в кафе

После того, как в начале осени стало известно о болезни Анастасии Заворотнюк, ее родственники не показывали свежие кадры актрисы. Однако в честь Дня матери дочь знаменитости Анна опубликовала в инстаграм-историях фото своей родительницы, которое раньше никто не видел.

На снимке Заворотнюк позирует в кафе вполоборота, облаченная в ярко-оранжевое платье. Актриса дополнила образ бриллиантовым браслетом и ярким макияжем. Вдалеке в кадре виднеется вода, похожая на море. 

Анна лаконично подписала фото "С Днем матери", не уточнив, когда именно был сделан кадр. Поклонники не смогли прокомментировать пост.

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Любопытно, что ранее стало известно о необычном поступке мужа Заворотнюк Петра Чернышева, о котором рассказали украинские СМИ. Фигурист якобы удалил все снимки со звездой сериала "Моя прекрасная няня" из соцсети, чем вызвал переполох среди фанатов. 

В сентябре появились слухи о том, что у Анастасии рак мозга. Родные Заворотнюк позже подтвердили, что она больна, однако точный диагноз не раскрыли. Известно, что актриса находится в реабилитационном центре. По последним данным, ей стало лучше.  

Полина ИВАНОВА

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