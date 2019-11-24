Звезда "Моей прекрасной няни" отдыхала в кафе

После того, как в начале осени стало известно о болезни Анастасии Заворотнюк, ее родственники не показывали свежие кадры актрисы. Однако в честь Дня матери дочь знаменитости Анна опубликовала в инстаграм-историях фото своей родительницы, которое раньше никто не видел.

На снимке Заворотнюк позирует в кафе вполоборота, облаченная в ярко-оранжевое платье. Актриса дополнила образ бриллиантовым браслетом и ярким макияжем. Вдалеке в кадре виднеется вода, похожая на море.

Анна лаконично подписала фото "С Днем матери", не уточнив, когда именно был сделан кадр. Поклонники не смогли прокомментировать пост.

Любопытно, что ранее стало известно о необычном поступке мужа Заворотнюк Петра Чернышева, о котором рассказали украинские СМИ. Фигурист якобы удалил все снимки со звездой сериала "Моя прекрасная няня" из соцсети, чем вызвал переполох среди фанатов.

В сентябре появились слухи о том, что у Анастасии рак мозга. Родные Заворотнюк позже подтвердили, что она больна, однако точный диагноз не раскрыли. Известно, что актриса находится в реабилитационном центре. По последним данным, ей стало лучше.