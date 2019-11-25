Судьба звезды "Моей прекрасной няни" остается неизвестной

После того, как дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала на своей страничке в соцсети ее фотографию, интернет-пользователи вновь начали бурно обсуждать перипетии болезни актрисы.

Многие решили, что это был своего рода прощальный снимок, и что дела у Анастасии совсем плохи:

"Отмучилась и слава богу,то так уже надоели эти гадания про нее", "Так все таинственно. Одни загадки. Зачем? Какой у семьи интерес держать все в тайне?", -

написали комментаторы.

Некоторые поклонники Анастасии решили, что Анне не нужно было показывать фотографии мамы, и посоветовали раскрыть диагноз артистки:

"Просто не надо выставлять дочери Заворотнюк никакие фото матери! Зачем сердите людей,даже тех,кто искренне следит за всей этой ситуацией и желает Анастасии добра!", "Да оставте ее в покое.... ", "Да написали бы уже правду . Да так да нет нет" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, появились в сентябре этого года. Близкие актрисы подтверждают, что она больна, однако они не стали говорить, какой диагноз ей поставили врачи. Сейчас Анастасия находится в реабилитационном центре.

