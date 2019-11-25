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Поклонники скорбят о Заворотнюк

"Отмучилась": поклонники скорбят о Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Судьба звезды "Моей прекрасной няни" остается неизвестной

После того, как дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала на своей страничке в соцсети ее фотографию, интернет-пользователи вновь начали бурно обсуждать перипетии болезни актрисы.

Многие решили, что это был своего рода прощальный снимок, и что дела у Анастасии совсем плохи:

"Отмучилась и слава богу,то так уже надоели эти гадания про нее", "Так все таинственно. Одни загадки. Зачем? Какой у семьи интерес держать все в тайне?", - 

написали комментаторы.

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Некоторые поклонники Анастасии решили, что Анне не нужно было показывать фотографии мамы, и посоветовали раскрыть диагноз артистки:

"Просто не надо выставлять дочери Заворотнюк никакие фото матери! Зачем сердите людей,даже тех,кто искренне следит за всей этой ситуацией и желает Анастасии добра!", "Да оставте ее в покое.... ", "Да написали бы уже правду . Да так да нет нет" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, появились в сентябре этого года. Близкие актрисы подтверждают, что она больна, однако они не стали говорить, какой диагноз ей поставили врачи. Сейчас Анастасия находится в реабилитационном центре. 

Валентина МАЙОРОВА

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В конце концов оставьте человека в покое,что вы мусолите по нескольку раз в день состояние бедной женщины.Оставьте её в покое
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