Артистку сравнили с хищницей и попросили защитить животных

Ани Лорак вместе с дочерью отправилась в цирк. После представления артистка решила поделиться своими впечатлениями и выложила в социальные сети несколько фотографий, где она и дочь позируют на фоте клеток с животными. Среди подписчиков Ани Лорак оказалось много зоозащитников – они начали травить звезду и обвиняли ее в том, что она поддерживает издевательства над зверями.

В комментариях взбешенные пользователи сравнили цирк с адом, а саму певицу с хищницей. Многочисленные поклонники артистки просят ее пожалеть животных и отказаться от походов туда – так как она подает пример многим людям.

"Бедные животные, а вы еще по циркам ходите и заказываете пример многому количеству людей", "Животных не жалко? Зверь в клетке, а хищница на свободе", "Цирк – это садизм и издевательство", "Посещать цирк с животными - наблюдать за тем, как они мучаются", "Цирк-это ад", – написали комментаторы в Инстаграм Лорак.

Ранее "Утро" публиковали видео с эротичными танцами Ани Лорак в мини.