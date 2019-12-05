Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Юлия Белая поделилась со своими подписчиками взглядами на жизнь. Звезда "Дома-2" призналась, что ревнует своего возлюбленного Евгения Ромашова к музыке. Свои размышления Юлия подкрепила милой фотографией: на снимке Белая в коротком светлом платье с большим декольте прислонилась к пальме, растущей у кромки пляжа.
Поклонники участницы телестройки решили, что она изменила свою внешность.
"Юлька,вы какая то кукла стали.жаль((( ", -
написала одна из подписчиц, видимо, намекая на то, что косметические процедуры отразились у Белой на лице.
Однако большинство комментаторов одарило свою любимую звезду привычными комплиментами:
"Красивая", "Юленька, Вы очень красивая, сексуальная и Женька подходит", "берегите друг друга, вы ...замечательная пара)", "Красавица, Юлька ваша пара очень нравится".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть