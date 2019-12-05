Поклонники теледивы разошлись во мнениях относительно ее внешности

Юлия Белая поделилась со своими подписчиками взглядами на жизнь. Звезда "Дома-2" призналась, что ревнует своего возлюбленного Евгения Ромашова к музыке. Свои размышления Юлия подкрепила милой фотографией: на снимке Белая в коротком светлом платье с большим декольте прислонилась к пальме, растущей у кромки пляжа.

Поклонники участницы телестройки решили, что она изменила свою внешность.

"Юлька,вы какая то кукла стали.жаль((( ", -

написала одна из подписчиц, видимо, намекая на то, что косметические процедуры отразились у Белой на лице.

Однако большинство комментаторов одарило свою любимую звезду привычными комплиментами:

"Красивая", "Юленька, Вы очень красивая, сексуальная и Женька подходит", "берегите друг друга, вы ...замечательная пара)", "Красавица, Юлька ваша пара очень нравится".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.