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Ольга Бузова похвасталась перед подписчиками своей фигурой. На фото артистка позирует очень коротком платье, которое едва прикрывает интимное место певицы. Все внимание пользователей привлекли стройные ноги ведущей "Дома-2", которые хорошо можно рассмотреть на фотографии.
Похоже, что Ольгу Бузову засняли в танцевальной студии во время репетиции. Под постом артистка написала, что готовит для своих поклонников что-то новенькое.
Пользователи с нетерпением ждут новое видео от звезды, а пока заваливает ее аккаунт комплиментами. Бузову хвалят за длинные ноги, красивое платье и сексуальность.
"Ты прекрасна, слов нет", "Красоточка", "Шикарна", "Богиня", "Секс-бормба", "Какая у тебя фигура", "Такие ноги – это счастье", "Ноги от ушей просто", "Платье бомбическое", "Лучшая девушка", "Наконец-то не в трусах", "Бесконечные ноги", "Шикарная фигура", "Вот они – ноги, на которых держится весь русский шоубиз", – написали в Инстаграм Бузовой.
Ранее Ольгу Бузову обругали за странные танцы в чулках.
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