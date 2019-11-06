Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Выбросить, и все": как Водонаева отрезала грудь

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Путь от обычной провинциалки до звезды "Дома-2" был сложен и тернист

Светская львица Алена Водонаева начала свой путь к славе 15 лет назад. Обычная девушка из Тюмени решила покорить столицу, и летом 2004 года длинноволосая красотка с пышными формами появилась на проекте "Дом-2".

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com

Однако, по словам самой Алены, выдающиеся части тела мешали ей в жизни. С большой грудью проблематично бегать и прыгать, да и в одежде без белья не походишь, жаловалась экс-участница телестройки.

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com

"Я предпочла все же от этого избавиться хирургическим путем. Выбросить, и все, до свидания", – объяснила Водонаева НТВ в далеком 2016 году. 

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com

И несмотря на то что она завоевала сердца миллионов, в том числе бюстом пятого размера, звездная брюнетка легла на операционный стол. В планах было уменьшить его до "троечки". Однако и после хирургического вмешательства Алена осталась пышногрудой красоткой.

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com

А судя по некоторым фотографиям, после того как Водонаева отрезала грудь, она обзавелась третьей ногой. К физическому уродству привело неумелое пользование фотошопом.

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, сколько бы злопыхатели ни критиковали Алену, она по-прежнему в отличной форме. Ее стройному и сексуальному телу, которое знаменитость не устает демонстрировать, можно только позавидовать.

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com

Неудивительно, что поклонники Водонаевой забрасывают ее комплиментами и восхищаются девушкой с характером, рискнувшей переехать в Москву, которая слезам не верит, и попробовать свои силы в "Доме-2". После 1067 дней на проекте Алена превратилась из обычной провинциалки, мечтающей о журналистике, в настоящую звезду, за жизнью которой следят миллионы глаз. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

"Серьезно болен": Лукашенко улетел из Белоруссии

Журналисты гадают, что случилось с белорусским лидером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей