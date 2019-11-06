Путь от обычной провинциалки до звезды "Дома-2" был сложен и тернист

Светская львица Алена Водонаева начала свой путь к славе 15 лет назад. Обычная девушка из Тюмени решила покорить столицу, и летом 2004 года длинноволосая красотка с пышными формами появилась на проекте "Дом-2".

Однако, по словам самой Алены, выдающиеся части тела мешали ей в жизни. С большой грудью проблематично бегать и прыгать, да и в одежде без белья не походишь, жаловалась экс-участница телестройки.

"Я предпочла все же от этого избавиться хирургическим путем. Выбросить, и все, до свидания", – объяснила Водонаева НТВ в далеком 2016 году.

И несмотря на то что она завоевала сердца миллионов, в том числе бюстом пятого размера, звездная брюнетка легла на операционный стол. В планах было уменьшить его до "троечки". Однако и после хирургического вмешательства Алена осталась пышногрудой красоткой.

А судя по некоторым фотографиям, после того как Водонаева отрезала грудь, она обзавелась третьей ногой. К физическому уродству привело неумелое пользование фотошопом.

Впрочем, сколько бы злопыхатели ни критиковали Алену, она по-прежнему в отличной форме. Ее стройному и сексуальному телу, которое знаменитость не устает демонстрировать, можно только позавидовать.

Неудивительно, что поклонники Водонаевой забрасывают ее комплиментами и восхищаются девушкой с характером, рискнувшей переехать в Москву, которая слезам не верит, и попробовать свои силы в "Доме-2". После 1067 дней на проекте Алена превратилась из обычной провинциалки, мечтающей о журналистике, в настоящую звезду, за жизнью которой следят миллионы глаз.