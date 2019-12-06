Участница телешоу снялась в нелепой, по мнению фанатов, позе

Настя Голд босиком вышла на берег в топе и коротких шортах с белыми рюшами, уселась на камень, выгнула спину и раздвинула ноги. Такою ее и запечатлела камера.

"Cложная ты... – Да нет, я не сложная, а очень даже простая, – будто передала звезда "Дома-2" свой диалог с кем-то. И отметила, что ее "просто понять надо", но это сделать сложно.

В соцсети обсудили внешность участницы телешоу. Некоторым комментаторам не понравился ее вид и то, как она показана: "Нелепая поза какая-то, Насть", "Лицо и ступни страшные. Нельзя тебе их показывать", "Что за поза уродская", "Стремота позорная".

Прошлись и по характеру девушки. "В отношениях ты тяжелая, вынос мозга. Мужики бегут от таких", "Сложная ты?! Да ты неадекватная, неуравновешенная истеричка", "Настолько неуверенная в себе! До того противная стала", – распекли ее подписчики.

Фанаты жалели и утешали: "Тебя все понимают, тебе сейчас нелегко...", "Все женщины по-своему сложные... Проект уйдет из их жизни когда-нибудь... Ищи своего и не торопись, наслаждайся жизнью, только не истери, ладно?".

Настя Голд пришла в "Дом-2" в конце апреля 2019 г., после неудачи на личном фронте и решила найти любовь на проекте. Она понравилась многим парням. Ухаживал за красоткой и волнующийся о своей внешности Илья Яббаров, который бросил двух подружек в интересном положении. Настена вначале отвергала его знаки внимания, но в итоге ответила взаимностью. Парень уже подарил ей колечко и даже хвастался сексом с нею, но в итоге они расстались.