Сестра ведущей "Дома-2" рассказала о проблемах со здоровьем

В семье Ольги Бузовой случилось несчастье. Ее сестра Анна Бузова впервые в жизни получила серьезную травму – перелом. Об этом сестра звезды "Дом-2" рассказала сама.Теперь сестре красавице придется восстанавливаться несколько недель.

По словам Анны, инцидент произошел утром 6 декабря. После Бузовой пришлось ехать в травмункт, где ей диагностировали закрытый перелом.

"С первым переломом меня. Пусть он будет первым и последним, и пусть это будет уроком – идти по квартире в 5:30 утра надо аккуратно и очень медленно, ибо, ударившись о дверной проем мизинцем – можно стать обладателем перелома",

- написала Анна в Инстаграм.

Поклонники сестры ведущей "Дома-2" поддержали девушку и оставили множество комментариев. Некоторые из них предложили Анне костыли, другие признались, что известие довело их до слез.

"Заживает долго", "Это жесть! Сон как рукой сняло!", "Мизинцы очень легко ломаются", "Очень больное удовольствие", "Аж слезы потекли", "Береги себя, родная", "Вам костыли не нужны?", "Анна, держитесь", "Очень переживаем за вас", – написали в Инстаграм Бузовой.

Ранее Ольга Бузова похвасталась роскошными ногами в экстремальном мини.