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Маленькая дочь Бородиной заговорила о беременности

"Мне страшно": маленькая дочь Бородиной заговорила о беременности
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Ведущая "Дома-2" приоткрыла тайны воспитания детей

Ксения Бородина поделилась с поклонниками милым семейным видео. В ролике маленькая дочь Ксении признается, что хочет остаться маленькой, потому что боится вырасти, стать беременной и ходить с животом.

"Не хочу быть беременной... мне страшно", - 

заявила трехлетняя Теона.

Звездная мама заверила дочку, что до беременности ей осталось не менее 20 лет. Однако видно было, что ребенок не на шутку озадачен тем, с чем ей предстоит столкнуться в будущем.

"Это так мило!", "какая прелесть", "Такая смешнючая я не могу", "Я как женщина малую понимаю!!)", "у меня братик маленький, так же говорит)) что прекрасно, что я мальчик, хотя бы рожать не прийдется))", "Моя дочь говорит, что боится стареть и быть бабушкой)Ребенку 5 лет", "Пупсик сладкий", - 

такие комментарии оставили подписчики на страничке Бородиной в Instagram.

Некоторые удивились, почему маленькую Теону вообще мучают такие проблемы:

"Откуда у нее такие мысли", "вот и я в шоке моя старше на год ! Знает что в животике была , но четко уверена что детей в итоге приносит аист" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

А некоторые посоветовали обязательно сохранить это видео на память и показать Теоне в день ее свадьбы.

Валентина МАЙОРОВА

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