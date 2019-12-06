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Беременная звезда "Дома-2" в слезах набросилась на ведущего

Беременная звезда "Дома-2" в слезах набросилась на ведущего
Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official
Эмоции на съемочной площадке выплеснулись через край

Участников самой популярной телестройки – Сашу и Иосифа Оганесян – обвинили в том, что в их семье не все гладко. Ялья Яббаров заявил, что Оганесяны замалчивают свои проблемы и из-за этого ругаются с другими участниками проекта. В ответ на это Саша Оганесян бурно разрыдалась и убежала со съемочной площадки. От темпераментной звезды досталось даже ведущему проекта – Владу Кадони.

Конфликт вспыхнул в шоу "Бородина против Бузовой". Иосиф Оганесян с жаром начал защищать свою благоверную, а сама она в слезах кричала, что отношения в их семье спас ребенок – недавно звезды объявили, что в их семействе ожидается прибавление. 

Интернет-пользователи немедленно откликнулись на скандал:

"Не обращайте вы , вы на этого Ябу внимания. Самне понимает что говорит. На себя бы посмотрел!", "это ж задрот– горлопан. Копеечку отрабатывает. Жрать хоца, а жизнь дорогая", "Все они там хороши , бездельники!", "Я согласна с Яббаровым в этот раз", "а уж когда она родит, то все, там капец будет полный" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

По-видимому, только рождение ребенка расставит все точки над i в этой истории.

Участники телепроекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян поженились год назад. Врачи не рекомендовали супругам сразу же заводить ребенка, так как Саша страдает от лишнего веса. Однако вскоре было объявлено, что молодые ждут прибавления в семействе.

Валентина МАЙОРОВА

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