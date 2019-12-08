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Звезда "Дома-2" согнулась у елки в теплом свитере

Звезда "Дома-2" согнулась у елки в теплом свитере
Виктория Романец. Фото: www.instagram.com/_viktoriya_14/
Виктория Романец показала, как будет выглядеть ее коттедж в Новый год

Экс-участница "Дома-2" и жена Антона Гузева опубликовала в Инстаграме фото, на котором украшает елку. Виктория Романец, оказывается, занимается домашними хлопотами в теплом свитере и шапке, красных трусах и высоких носках с оленями. Поклонники девушки осыпали красавицу комплиментами.

"На самом деле елка у нас уже была наряжена 1 декабря. А у Вас? Уже наряжена красотка??? Поставили живую или как мы??? Решили украшать в этом году искусственную и не больших размеров, так как уборка после выноса на улицу живой ёлки не мое",

– призналась Романец.

Некоторые поклонники ответили экс-участнице телестройки, что так же ставят искусственную елку. Однако многих подписчиков знаменитости больше заинтересовал ее полуголый вид.

"А куда юбку потеряла?", "Главное голова в тепле!!!", "Ах какая отточенная фигурка", "Вау Какая Красота", "Классная", "Уаууу секси", "Вот это орех", "Офигенно выглядишь", "Очень красивая Виктория Вы", "Фигура бомба", "Да тут не ёлочка, а любой мужик от такой фотки загорится", – прокомментировали кадр интернет-пользователи.

Ранее "Утро" писало о роскошном бюсте Ирины Аллегровой. 

Полина ИВАНОВА

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