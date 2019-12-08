Певица вышла на сцену концерта "Песня года" в дерзком платье

Ирина Аллегрова выступила в Москве. Для своего номера артистка выбрала весьма сексуальное платье черного цвета с блестками – наряд оголил ее пышную грудь. Обнаженный бюст звезды, а также высокий разрез на бедре не на шутку взволновал ее поклонников.

Аллегрова поделилась в Инстаграме видео своего выступления. Пока одни фанаты обсуждали сильный голос знаменитой "угонщицы", другие интернет-пользователи не смогли оторвать взгляд от эффектного декольте. Лишился слов даже композитор Игорь Крутой – он отправил Аллегровой смайлы в виде сердец в комментариях к посту.

"Какая женщина", "Слов пока не подобрала!!!!", "Восхищаюсь этой женщиной, годы ее не догонят", "Как мне нравится ее стиль", "Шикарная женщина", - прокомментировали ролик поклонники Аллегровой.

На концерте также выступила София Ротару. О том, как певицу встретили в России и чем она поразила зрителей, ранее писало "Утро".