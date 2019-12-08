Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Горяча": Водонаева заявилась в магазин без лифчика

"Горяча": Водонаева заявилась в магазин без лифчика
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" открыла эффектное декольте

Алена Водонаева опубликовала кадры, на которых позирует в фиолетовом костюме на голое тело напротив стендов с продуктами. Тот факт, что экс-участница "Дома-2" позировала без нижнего белья, взбудоражил ее фанатов.

"А как вы за продуктами ходите?"

– обратилась к поклонникам Водонаева.

Лишь один подписчик нашел в себе силы ответить на вопрос своей любимицы: "Менее эффектно", - написал он. Другие интернет-пользователи обсуждали сексуальный образ Водонаевой.

"Самый стильный образ. А цвет какой бомбический", "Алёна классно выглядишь", "Блин, такая чёткая, прям ах! Образ огонь", "Кошка", "Секс ты Алена ходячий", "Алена огнище!", "Умопомрачительная", "Как всегда самая красивая!", "Горячая", – считают поклонники звезды.

Впрочем, знаменитость пришла в костюме на голое тело не в настоящий магазин, а на мероприятие одного модного журнала, который стилизовал вечеринку своеобразным образом. Об этом бывшая участница "Дома-2" рассказала в другом посте. На вечеринке Водонаева успела эротично потанцевать и повилять ягодицами. 

Ранее "Утро" писало об сексуальной позе Веры Брежневой, которая не оставила равнодушным Максима Галкина. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Белорусские националисты митингуют против объединения с Россией

Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей