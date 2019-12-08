Звезда "Дома-2" открыла эффектное декольте

Алена Водонаева опубликовала кадры, на которых позирует в фиолетовом костюме на голое тело напротив стендов с продуктами. Тот факт, что экс-участница "Дома-2" позировала без нижнего белья, взбудоражил ее фанатов.

"А как вы за продуктами ходите?"

– обратилась к поклонникам Водонаева.

Лишь один подписчик нашел в себе силы ответить на вопрос своей любимицы: "Менее эффектно", - написал он. Другие интернет-пользователи обсуждали сексуальный образ Водонаевой.

"Самый стильный образ. А цвет какой бомбический", "Алёна классно выглядишь", "Блин, такая чёткая, прям ах! Образ огонь", "Кошка", "Секс ты Алена ходячий", "Алена огнище!", "Умопомрачительная", "Как всегда самая красивая!", "Горячая", – считают поклонники звезды.

Впрочем, знаменитость пришла в костюме на голое тело не в настоящий магазин, а на мероприятие одного модного журнала, который стилизовал вечеринку своеобразным образом. Об этом бывшая участница "Дома-2" рассказала в другом посте. На вечеринке Водонаева успела эротично потанцевать и повилять ягодицами.

Ранее "Утро" писало об сексуальной позе Веры Брежневой, которая не оставила равнодушным Максима Галкина.