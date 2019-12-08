Жена Меладзе предстала в образе сексуального ученого

Вера Брежнева снялась для обложки модного журнала. На фото, которые певица опубликовала в Инстаграм, она в парике с короткими рыжими волосами позирует в обтягивающем сером костюме, на котором изображено тело девушки. Подписчики, среди которых оказался и Максим Галкин, удивились такому перевоплощению звезды.

"Узнаете? Я не устану вас удивлять и удивлять себя. Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения!"

– поделилась эмоциями Брежнева.

Одним из первых кадры с певицей, на которых она проводит некий химический эксперимент, прокомментировал супруг Аллы Пугачевой:

"Вообще не узнать! Здорово".

Поклонники артистки были солидарны с юмористом. Они восхитились смелостью и красотой экс-солистки "Виа Гры".

"Восторг", "Офигеннно просто", "Вера огонь", "Перевоплощение супер, Вам, Верочка, все подходит, ведь красоту ничем не испортишь", "Я хочу к тебе на уроки химии", "Ах, какая прелесть", "Вы многогранный артист", "Как можно быть такой идеальной?" – прокомментировали снимки с Брежневой фанаты.

В последнее время интернет-пользователи обсуждали певицу из-за слухов о том, что Константин Меладзе якобы ей изменяет с Эрикой Герцег, солисткой "Виа Гры". Однако сама Брежнева лишь смеется над подобными сплетнями.