Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Выглядит жалко": Брежнева выдала измену Меладзе

"Выглядит жалко": Брежнева выдала измену мужа
Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистке "ВИА Гры" посоветовали расстаться с супругом

Вера Брежнева, сама того не подозревая, выдала разлад с мужем – продюсером Константином Меладзе. Он вполне мог изменить жене, считает известная блогер.

Покопавшись в семейной жизни пары, Лена Миро напомнила, как начинались отношения знаменитостей. "При всей своей тогдашней занятости на пике популярности "ВИА Гры" – успевал погуливать с самой Верой, не так ли?" – написала она в "Живом журнале", намекая на то, что когда-то продюсер оставил первую жену ради артистки. После чего добавила: "Почему бы и сейчас ему не успеть погулять с Эрикой?"

Далее блогер хлестко прошлась по самой певице, отметив ее "птичью логику: уже немолодая, но глупая женщина считает, что, если она была любовницей пожилого мужчины, то ей не грозит участь брошенной". И обсудила поведение звезды, которая, по ее словам, оказалась "абсолютно не готова" к случившейся измене и начала "безмозгло суетиться: то одно ляпнет, то другое, то третье – то фотки мужа из Инсты удалит, то в любви ему на всю страну признается".

В заключение Миро подчеркнула: "Такое поведение выглядит жалко". И посоветовала артистке "без соплей, вранья на публику и объяснений встать и уйти – в новую жизнь".

Ранее Вера Брежнева показала стройное тело в блестящем серебристом микротопе и узких брюках.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Турецкий поток" свернет налево из-за неспешной Болгарии

Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей