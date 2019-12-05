Экс-солистке "ВИА Гры" посоветовали расстаться с супругом

Вера Брежнева, сама того не подозревая, выдала разлад с мужем – продюсером Константином Меладзе. Он вполне мог изменить жене, считает известная блогер.

Покопавшись в семейной жизни пары, Лена Миро напомнила, как начинались отношения знаменитостей. "При всей своей тогдашней занятости на пике популярности "ВИА Гры" – успевал погуливать с самой Верой, не так ли?" – написала она в "Живом журнале", намекая на то, что когда-то продюсер оставил первую жену ради артистки. После чего добавила: "Почему бы и сейчас ему не успеть погулять с Эрикой?"

Далее блогер хлестко прошлась по самой певице, отметив ее "птичью логику: уже немолодая, но глупая женщина считает, что, если она была любовницей пожилого мужчины, то ей не грозит участь брошенной". И обсудила поведение звезды, которая, по ее словам, оказалась "абсолютно не готова" к случившейся измене и начала "безмозгло суетиться: то одно ляпнет, то другое, то третье – то фотки мужа из Инсты удалит, то в любви ему на всю страну признается".

В заключение Миро подчеркнула: "Такое поведение выглядит жалко". И посоветовала артистке "без соплей, вранья на публику и объяснений встать и уйти – в новую жизнь".

Ранее Вера Брежнева показала стройное тело в блестящем серебристом микротопе и узких брюках.