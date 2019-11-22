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Затравленной Брежневой ставят капельницы после слухов о разводе

Затравленной Брежневой ставят капельницы после слухов о разводе
Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистке "ВИА Гры" понадобилась помощь

В то время как слухи о разводе Веры Брежневой с мужем – композитором и продюсером Константином Меладзе – не стихают, артистка дала понять, что переживает непростой период, и обратилась к врачам. В ее Инстаграм-историях выложено фото медицинского прибора.

"Капельница. Витаминная, для поддержания и профилактики. Ноябрь, он такой", – написано на снимке. 

Скриншот instagram.com/ververa

До этого бывшая солистка группы "ВИА Гра" призналась, что прошлогодние фото с моря помогают ей "терпеливо проживать" последний осенний месяц. Однако не все подписчики восхищались роскошной фигурой певицы на снимке и делились ощущениями, как влияет ноябрь на них. Некоторые снова заговорили об отношениях в знаменитой семье.

"Вера, Вы явно в разводе с Константином. Его нет на фото нигде", – отметил один из подписчиков. И завязалось обсуждение. Сама артистка ответила вопросом: "Вас это так волнует?". А ее фанаты прояснили ситуацию. "Это потому, что он фотографирует", "Сразу видно, залетный человек. Постоянные часто видят К. Можете спать спокойно! Смеем вас заверить: все хорошо!", "Обязательно орать на весь мир? Когда можно просто любить в душе и всем сердцем",  "Недавно было фото из спальни с его рукой", – высказались они.

Не так давно Вера Брежнева в который раз ответила на домыслы о разводе с мужем, якобы изменяющим с новой солисткой "ВИА Гры", которая назвала его одним из самых близких мужчин. Ранее звезда шутила об отношениях с супругом.

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Полина ДОРОЖКИНА

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