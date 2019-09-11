Экс-солистка "ВИА Гры" легла в постель с одним, глядя на другого

Вера Брежнева поделилась с фанатами интимным кадром. Там она показана в кровати с мужчиной, напротив стоит телевизор, и в нем – еще один представитель сильного пола.

"Мои любимые",

– подписала артистка выложенное в сторис Instagram провокационное фото.

На нем видны расставленные ноги певицы, на одной из которых лежит рука, видимо, ее супруга – композитора и продюсера Константина Меладзе. А на ТВ-экране изображен не кто иной, как известный телеведущий Иван Ургант. Признание явно было адресовано обоим.

Не известно, что сказали бы по этому поводу фанаты бывшей вокалистки группы "ВИА Гра" – в сторис комментариев нет. Зато они поделились впечатлениями под более ранним снимком, где артистка блистает в черном платье с декольте на красном мопеде.

"Поехали кататься", – кокетливо предложила звезда под кадром.

Артистку тут же засыпали лестными похвалами. По достоинству оценив и ее внешность, и фон, многие ответили на призыв: "Сама роскошь. Гламур…", "Напоминает “Римские каникулы"... Супер style", "Мопед зачетный! Вера соответственно…", "Божественна", "МодНяшка", "Сладкая", "Девушка, Вы огонь!",, "Сногшибательно выглядите, Очарование красоты... а можно с Вами?", "Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал!!!! Вера, Вы прелесть", "Зайка, забери меня".

Вера Брежнева и Константин Меладзе, оставивший жену с детьми, поженились в октябре 2015 г. в Италии, в Форте-дей-Марми, в кругу самых близких людей. Певица не раз говорила, что счастье любит тишину. Она и ее муж редко делятся личными снимками, даи вместе их видят не так часто. Поэтом унедавно даже стали ходить упорные слухи о разводе, а супруги то подогревали, то остужали домыслы.