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"Вот это кислота": Брежнева искупалась в золоте

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда показалась в умопомрачительном виде

Вера Брежнева снялась в рекламе мероприятия, которое устраивает один популярный журнал мод, и поделилась новым видео со своими поклонниками.

На своей страничке в Instagram Брежнева разместила ролик, снятый командой профессионалов модной индустрии. Весьма эффектная Вера с непроницаемым выражением лица едет по эскалатору, решительной походкой идет на зрителя и попадает под золотой дождь. Надо заметить, новый образ Брежневой понравился не всем.

"Мне тут даже сложно винить Веру за походку как у робота и испуганное лицо, настолько это плохо сделано команда монтажа , обидно за Веру", "я вот тоже 2 раза посмотрела... И смешанные чувства. Вроде бы задумка классная, а в целом не нравится", "Вера поверь ты далека от идеала!", "По боГатому!!!", "Реклама эскалатора?", - 

написали в комментариях недовольные подписчики.

Однако большинство решило, что и ролик удался, и Вера в нем была неотразима:

"Это видео из области фантастики‼️А вы Вера, фантастически КРАСИВЫ", "Веруня как всегда!Шикарна!!!", "Золотая Вера.Я залипла", "Терминатор отдыхает!)", "Ты ведь золотая, да еще и сверху золота добавили", "наишикарнейшая","Вот это кислота".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. 

Валентина МАЙОРОВА
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