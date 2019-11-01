Слухи об интересном положении экс-солистки "ВИА Гры" не стихают

На последнем концерте Веры Брежневой некоторые зрители обратили внимание на изменения в фигуре певицы и тут же решили, что она действительно беременна. Подобрав в соцсетях несколько фото, на которых у артистки "выпирает" небольшой животик, пользователи еще упорнее заговорили о возможном прибавлении в ее семье. Правду о беременности звезды выдала ее помощница.

Анастасия Драпеко сказала, что у нее по этому поводу "пока никаких подобных сообщений нет и подтверждений тоже". Что касается снимков, то тут, по ее мнению, все просто. Возможно, в интересном положении звезды виноват некий любитель фоторедакторов. "Фотографии иногда даже специально подрисовывают в таких случаях" – пояснила она изданию Teleprogramma.pro. И передала слова экс-солистки "ВИА Гры", которая пообещала обязательно сообщить, когда поймет, что ждет ребенка. А пока ей нечего сказать.

Однако поклонники не унимаются и продолжают судачить о беременности певицы. А тут еще ее муж Константин Меладзе опубликовал кадр, на котором Вера Брежнева, будто сияя от счастья, прикрывает живот мешковатым пиджаком.

Да и сама звезда дает повод слухам. Хотя на последних фото у Веры виден плоский пресс, однако на некоторых видео с гастролей наряды выдают изменения в ее фигуре. В сторис Instagram появился ролик, на котором она показана с выпуклостью, похожей на живот беременной.

Не так давно в прессе обсуждали предстоящий развод знаменитых супругов. Называли и возможную виновницу разлада в отношениях Веры и Константина, заподозрив его в измене жене с нынешней солисткой "ВИА Гры", которая назвала его отцом. Однако Брежнева опровергла все домыслы, посмеялась над ними, давая понять, что у нее с мужем все отлично. На днях супруг преподнес Вере дорогой подарок.