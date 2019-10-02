Бывшая солистка "ВИА Гры" рассказала о печали, что тут же объяснили симпатией ее мужа к другой

Вера Брежнева выложила в соцсети новый пост, в котором с опозданием поздравила всех, кто отмечал именинны 1 октября, и поделилась чувствами. Поклонники решили, что артистка переживает из-за вероятности близкого развода с супругом.

"Вчера не хотелось ничего выкладывать, почему-то было грустно. Беспричинно. Так тоже бывает", – призналась звезда под фото, на котором показана, однако, веселой. Они с дочкой, похоже, довольны.



Подписчики по-разному отнеслись к откровению певицы. Одни тут же вспомнили, что в последнее время говорят о чрезмерном внимании ее мужа к молодой участнице нового состава группы "ВИА Гра", другие пожалели Веру, объяснили ее настроение, просили не обращать внимания на недружелюбные комментарии и желали счастья:

"Вера сама говорила, что они с супругом редко видятся. Гостевой брак обычно этим и заканчивается" ,"Пишут, что Константин неравнодушен к Эрике. Может, это причина грусти", "Даже если это так! Что за желание дикое сделать человеку больно?!", "Грусть – самое прекрасное состояние для творческих людей, а потом полет", "Вера смеется. Дыма без огня не бывает! Лазарев тоже у виска крутил. И таких историй".

Артистку возмутили слова одной из дам. "Гостевой брак... что вы несете.. что за гости в ваших головах", – высказалась она.

В интернете дано судачат, что в семье Брежневой и Меладзе не все гладко. Сколько бы певица не утверждала, что у нее с мужем все прекрасно, и говорила, что любит мужа, а он даже свои вещи дает ей носить, слухи только продолжают множиться. Недавно СМИ сообщили, что причиной разлада знаменитых супругов может быть Эрика Герцег, у которой роман якобы роман с благоверным бывшей солистки "ВИА Гры".

Такое же мнение высказал один из участников "Дома-2" - он заявил, что возможность скорого развода звезд подтверждает и то, что певица перестала выкладывать фото с мужем, а прежние удалила. Некоторые даже посчитали, что после расставания с Константином Вера останется ни с чем.