Певица надела пиджак супруга на прозрачный лифчик

Вера Брежнева озадачила поклонников свежим кадром в Instagram. На нем она выглядела необычно – в мужских брюках и пиджаке, который почти не закрывал грудь в прозрачном лифчике. Похоже, костюм экс-солистка "ВИА Гры" сняла с супруга – композитора Константина Меладзе, решили поклонники.

"Я чувствую себя свободной, реализованной, привлекательной", – поместила артистка под фото слова из своего недавнего интервью одному из модных журналов. И посоветовала девушкам, которые чересчур серьезно относятся к внешности, расслабиться. Красота, конечно, важна, но энергетика, харизма и доброта женщины гораздо важнее, отметила звезда.

Подписчиков больше заинтересовало другое: "Вера, этот костюм случайно не Константина?", а та ответила, что "его, конечно".

Многие хвалили Брежневу: "Шикарная", "Хороша", "Вы сногсшибательная", "Мегастильно", "Вами можно любоваться бесконечно, Вы не надоедаете, это так круто", "Просто секси-леди", "Ягода", "Вы прелесть".

Некоторых интересовали отношения певицы с мужем. И она подогрела это любопытство. Одной даме, которая захотела узнать, наказывает ли супруг Веру, она написала, что нет, ведь они "слишком редко видятся для этого". что вызвало новые вопросы.

"Рецепт счастливого брака – редко видеться? Теперь понятно, почему так редко фото с супругом", "Верочка, а где же Константин???? Вот я думала, что вы в разводе", – отреагировали другие. Им в ответ прозвучало одно слово: "Секрет".

Нашлись и те, кто раскритиковал наряд звезды. "Ни красоты, ни харизмы!", "Руку-то они зря вам в карман засунули", – отметили такие.

Брежневу вряд ли расстроило это, да и недовольных было мало. Ранее злопыхатели говорили, что артистка постарела. До этого из-за раздвинутых ног ее упрекнули в пошлости и распущенности, а также заплевали за публичный стриптиз.