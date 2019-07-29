"Поганка": Брежневу в прозрачной сетке заплевали за публичный стриптиз

Откровенный наряд артистки вызвал неоднозначную реакцию

Вера Брежнева давно известна оригинальными нарядами для выступлений. Вот и на и фестивале "Жара" в Баку артистка показалась в провокационном виде – вышла на сцену в прозрачном блестящем комбинезоне. Свежее фото и видео оттуда она выложила в Instagram. Подписчики завелись.

На снимке звезда позирует боком, слегка оттопырив пятую точку. В ролике, коснувшись интимного места и эротично двигаясь под музыку, она изогнулась и повертела ягодицами.

"Ты понимаешь, тут такое дело.. в двух словах не скажешь то, что накипело давно... И вы себя не сдерживайте", – отметила экс-солистка "ВИА Гры" под кадрами.

Не всем пришелся по душе откровенный наряд звезды и ее манера двигаться. По мнению недовольных, артистка выглядела неприлично:

"Следит за собой, старается, но... Не породистая она...", "У тебя же дочь есть", "Чучело, под старую ...опу совсем бы с голой ...опой поганка вышла", "Вера,попец уже не свежий", "Это же не стрип-бар", "Мне кажется, это уже немного слишком", , "10 раз пересмотрела... Это ж терапия!", "Спамота", "Разделась бы уже полностью чего стесняться нельзя быть падшей наполовину!".



Фанаты, напротив, по достоинству оценили "горячий" образ Веры (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Сексуально – да, пошло – нет", "Богиня", "пАлегче", "приятно посмотреть на красивую девушку(а не женщину) с прекрасной фигурой! Такое впечатление, что для Вас Вера время остановилось! Вы в прекрасной форме!", "Я тобой неистово горжусь!!!", "Фигура наиотличнейшая" "О боооооооги.... моя огненная девочка!", "ты бомбелла", "Вера мне скорую надо уже вызывать теряю сознание от твоей красоты","Фигура какая то...идеальная",

– восхитились они.

В последнее время певице не раз намекали на возраст – одни говорили, что она сильно постарела, другие советовали спрятать грудь и живот. Однако Брежнева не обращает внимание на критику и продолжает демонстрировать тело. Не так давно Вера втиснулась в маленький серебраный лифчик, а до этого подразнила публику откровенным нарядом на отдыхе в Париже.