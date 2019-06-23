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"Уже нельзя": Брежневой посоветовали спрятать грудь и живот

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Певице напомнили о муже и отправили на кухню

Звезде указали, что пора усмирить рвущуюся наружу сексуальность.

Вера Брежнева зачастила с эротичными фото и видео, забыв о том, что есть и другие занятия. Об этом ей прямо сказали подписчики.

Певица опубликовала в своем Instagram замедленную съемку из бассейна. Брежнева в черном купальнике выныривает из воды, опираясь на бортик, и посылает зрителям поцелуй.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Пользователи ехидно отметили, что живот звезды не в идеальной форме, добавив, что было бы неплохо показать еще что-то, кроме "выдавливания секса". Артистке грубо намекнули и на якобы маленькую грудь, отметив, что подобные ракурсы – не для нее (орфография и пунктуация сохранены).

"Вера вам кроме всяких трусов, сисек и выдавливания секса, что нибудь есть еще показать ???? например как вы готовите ? ваши другие способности? а то только трусы, позы , изсебясексввдавливание и как будто хотите доказать , или напоминание что вы секссимвол . народ понял , что вы сексишмекси. но чё нибудь другое тоже должно быть интересное" , "Вы же замужем, зачем такое откровение?" "И живот на бортике повис..." "Блиииин,а живот не отфотошопила!! Завалился на бортик)))))" "в таком ракурсе уже сниматься нельзя", "Надо бы чтобы поболее было "за душой",чтобы вот так выныривать из бассейна...)))"

– написали комментаторы.

Ранее злопыхатели напомнили Брежневой о возрасте.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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