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"Напоминает бабушку": Брежнева сильно постарела

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Возраст артистки выдает цвет волос и морщины

Вера Брежнева опубликовала в Instagram снимки с литературного фестиваля. Однако подписчики обратили внимание на то, что артистка сильно постарела и не скрывает этого.

Певице еще только 37 лет, но у нее уже появились седые волосы. "Вера, что у вас с волосами?" – спросил один из фанатов. Брежнева ответила, что это ее натуральный цвет, однако многие подписчики не поверили ее словам.

"Видно хорошо на фото возраст Брежневой", "Старые бабки!", "Почему мне Вера напоминает бабушку".

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Но все же большинство подписчиков восхитились внешним видом Веры Брежневой. "Вера Брежнева вы самая лучшая женщина милая леди вы чудо", "Какие вы красивые", "вай,какие классные💕🔥", "Вы прекрасны. А толпа злопыхателей тому подтверждение", "Великолепная Вера)))❗️".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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