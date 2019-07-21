Артистка рассказала о важной встрече

Любимица миллионов россиян Вера Брежнева часто радует своих поклонников пикантными фото. Она опубликовала снимок, на котором позирует в маленьком серебряном бюстгальтере.

Красивым снимком Брежнева подогрела интерес к своему концерту, который пройдет 21 июля в Питере. "Знаю , что едут люди из разных городов ❤️ я в предвкушении и в ожидании вечера" , – написала она.

Накануне 37-летняя красавица подогрела к себе интерес, опубликовав "голое" фото. На нем, роскошная блондинка в купальнике сидит на парапете.







