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Брежнева показалась в серебряном лифчике

Фото: www. globallookpress.com
Артистка рассказала о важной встрече

Любимица миллионов россиян Вера Брежнева часто радует своих поклонников пикантными фото. Она опубликовала снимок, на котором позирует в маленьком серебряном бюстгальтере. 

Красивым снимком Брежнева подогрела интерес к своему концерту, который пройдет 21 июля в Питере. "Знаю , что едут люди из разных городов ❤️ я в предвкушении и в ожидании вечера" , – написала она. 

Накануне 37-летняя красавица подогрела к себе интерес, опубликовав "голое" фото. На нем, роскошная блондинка в купальнике сидит на парапете. 



Марина МОНРО
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