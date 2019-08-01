"Аппетитные формы": Брежнева засветила "пятую точку"

Звезда подняла серьезный вопрос

Вера Брежнева решила поделиться со своими поклонниками радостями ответственного потребления.

На своей страничке в Instagram она рассказала об экологичной сумке-шоппере, а заодно показала фотографию в пикантной позе: ярко-желтая юбка позволила оценить все изгибы натренированных Вериных ягодиц.

Поклонникам фото звезды очень понравилось.

"Какие шопперы, когда такие ноги", "Красавица!", "Вера классный попец", "Хорошо стоим", "Апетитные формы", "Вот это стан! Как у 18-летней девочки", "Какие ножки", –

написали поклонники певицы (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Кроме того, звезда призналась подписчикам, что не носит изделия из натурального меха и не ест красное мясо.