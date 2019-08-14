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Постаревшая Брежнева показала "голое" фото

Постаревшая Брежнева показала
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Певица продемонстрировала, как выглядит без макияжа

Вера Брежнева снялась для обложки популярного журнала, о своей радости артистка рассказала в Instagram поклонникам. Однако некоторые подписчицы ужаснулись, увидев, что звезда – такая же женщина.

"Счастье работать с супер-командой!! Это был потрясающий съемочный день в Париже, который я запомню навсегда! Спасибо всем, кто помог осуществить мечту",

- поделилась радостью Брежнева.

Злопыхатели обратили внимание на морщинки вокруг глаз улыбающейся певицы и поспешили выразить свое недовольство:

"Вся в морщинках и такая довольная", "Я думала это Ди Каприо", "Вы выглядите намного старше, чем на самом деле", "Морщины – красота?" – отметили недоброжелатели.

Впрочем, большинство подписчиков Брежневой восхитились ее природной красотой. Многие пришли в восторг от того, что знаменитость не следует моде и не меняет свою прекрасную внешность с помощью достижений косметологии, в отличии от многих своих коллег. Среди тех, кто осыпал Брежневу комплиментами, оказались и звезды, например, Сати Казанова. 

Полина ИВАНОВА
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