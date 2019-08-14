Постаревшая Брежнева показала "голое" фото

Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Вера Брежнева снялась для обложки популярного журнала, о своей радости артистка рассказала в Instagram поклонникам. Однако некоторые подписчицы ужаснулись, увидев, что звезда – такая же женщина.
"Счастье работать с супер-командой!! Это был потрясающий съемочный день в Париже, который я запомню навсегда! Спасибо всем, кто помог осуществить мечту",
- поделилась радостью Брежнева.
Злопыхатели обратили внимание на морщинки вокруг глаз улыбающейся певицы и поспешили выразить свое недовольство:
"Вся в морщинках и такая довольная", "Я думала это Ди Каприо", "Вы выглядите намного старше, чем на самом деле", "Морщины – красота?" – отметили недоброжелатели.
Впрочем, большинство подписчиков Брежневой восхитились ее природной красотой. Многие пришли в восторг от того, что знаменитость не следует моде и не меняет свою прекрасную внешность с помощью достижений косметологии, в отличии от многих своих коллег. Среди тех, кто осыпал Брежневу комплиментами, оказались и звезды, например, Сати Казанова.
Немецкому премьер-министру напомнили о событиях 1945 года
Вашингтон планирует направить все силы на поддержку Киева