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"Жарко было": с Брежневой случилось ЧП

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Экс- солистка "ВИА Гры" испугала поклонников

Во время выступления Веры Брежневой на сцене возник густой столб дыма. Однако артистка исполнила песню до конца. Позже она узнала, что на самом деле произошел сбой пиротехнической системы.

Это случилось во время фестиваля "Жара" в Баку. Как рассказали певице, технический персонал никак не мог "остановить этот дым". Однако номер решили не прерывать, и звезда считает, что это правильно.

"Как вы видите, жарко было у нас даже под холодным дымом",

– подилилась впечатлениями певица в соцсети под видео того выступления.  

Подписчики бурно отреагировали на новость. Одни переживали, другие хвалили экс-солистку "ВИА Гры", заявив, что она профессионал своего дела:

"Молодец, Вера! Они хотели тебя выкурить, но ты не сдалась!!! Наш человек!", "Шикарный живой звук! Браво! Утерла нос всем хейтерам... так держать! Вы нереально светлая и позитивная!", "Верочка... Вы потрясающая..", "Ну круто же", "Ваш голос, энергетика, до мурашек", "Да, пора молоко за вредность выдавать!",Сама пиротехника не выдержала от твоей бешеной энергии, Вера... Потрясающе", "Зато ты доказала всем, что поешь без фанеры... самая обаятельная и женственная", "Вы настоящая артистка".

Были и недовольные. "Надо поправиться. В "ВИА Гре" была сексуальнее, сейчас нет", "Все песни на один мотив, даже текст похож !",  – отметили такие.  

Это происшествие было не единственным на фестивале "Жара". Ранее стало известно, что певицу Аниту Цой , которая наслаждалась выступлением Григория Лепса, вынесли из зала на носилках. Как выяснилось, артистка сильно подвернула ногу, а врачи долго не могли остановить кровотечение. Позже она появилась на красной дорожке в инвалидной коляске, но держалась бодро и попросила фанатов не унывать, напоминает сайт "Комсомольская правда".

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