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"Дедушка с внучкой": Брежнева оседлала Меладзе

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
На счастливую пару накинулись завистники

Звезда поделилась радостной новостью и получила в ответ поток оскорблений.

Хейтеры не устают напоминать Вере Брежневой о прошлом. В своем Instagram певица выложила задорное семейное фото. На черно-белом снимке 37-летняя красотка позирует, забравшись Константину Меладзе на спину. Оба, как видно, довольны жизнью и улыбаются.

"Ещё один повод для счастья "ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА" продержалась 20 недель в хит параде @russkoe_radio , а значит получит Золотой Граммофон , а значит ВЫ голосовали, а значит она пришлась вам по душе ! А значит люди любят друг друга!!! Вот это и есть огромное счастье!!!" – эмоционально написала Брежнева.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Однако счастье певицы вызвало недовольство у части пользователей. Они грубо напомнили супругам о разнице в возрасте и снова вернулись к тому, что Брежнева якобы увела Меладзе из семьи. Грязные комментарии, впрочем, затерялись в потоке восхищенных слов. Поклонники Веры пожелали ей счастья и назвали примером для подражания (орфография и пунктуация сохранены).

"Это так прекрасно. Эта невероятная женщина творит чудеса – Костя улыбается и светится! Так приятно это видеть. Это огромная редкость была раньше. Счастливы двое, а выигрываем все мы – счастливые люди делятся своей положительной энергией со всеми нами. Верочка, Вы – пример для многих, умница и солнышко! Крепкого здоровья Вам и всем близким! Спасибо за все!" "На чужие несчастье,не построишь счастье!" "Боже! Сколько зависти!!... Сколько женщин недолюбленных в нашей стране!!! Счастья всем!!!" "С первой супругой Костя смотрелся гармоничнее !" "Да мужчина Грузин так не фоткается" "Да, пока все прекрасно и мило посмотрим что будет лет через 10-15, надеюсь Константин не уронит Веру, которая запрыгнет к нему на ручки как на этом фото", "Блин подумала дедушка с внучкой. Может бороду убрать", "Вы потрясающие! Обожаю ваши совместные фото! Особенно замечать, какой Константин счастливый рядом с вами! Любите друг друга!"

– написали пользователи.

Ранее Брежнева устроила в Париже фотосессию в соблазнительном черном платье.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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