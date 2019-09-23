Звезда сделала откровенное признание

Красавица Вера Брежнева, как оказалось, не чужда самоиронии.

"Благодаря новой камере я теперь знаю, что у меня на щеках есть волосы. Я персик", -

написала певица в сторис в Instagram.

При этом Вера показала фотографию, на которой разглядеть "волосатые" щеки можно было разве что с лупой. Полюбоваться звездой можно на сайте "7 дней".

После столь откровенного снимка Брежнева поделилась более традиционной чувственной фотографией.

"Пройдут годы. Я с удовольствием буду вспоминать это время. Любоваться тем, в какой я была форме, как жила и что чувствовала. А главное – вспоминать, что успела сделать", -

призналась певица.

"Красивая и добрая", "Естественная", "Вы всегда были есть и будете в самой хорошей форме Вы шикарная женщина", "самая нежная девушка на свете", "Вы прекрасны", -

проникновенно написали поклонники Веры в комментариях к ее посту. Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.



