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Красавица Вера Брежнева, как оказалось, не чужда самоиронии.
"Благодаря новой камере я теперь знаю, что у меня на щеках есть волосы. Я персик", -
написала певица в сторис в Instagram.
При этом Вера показала фотографию, на которой разглядеть "волосатые" щеки можно было разве что с лупой. Полюбоваться звездой можно на сайте "7 дней".
После столь откровенного снимка Брежнева поделилась более традиционной чувственной фотографией.
"Пройдут годы. Я с удовольствием буду вспоминать это время. Любоваться тем, в какой я была форме, как жила и что чувствовала. А главное – вспоминать, что успела сделать", -
призналась певица.
"Красивая и добрая", "Естественная", "Вы всегда были есть и будете в самой хорошей форме Вы шикарная женщина", "самая нежная девушка на свете", "Вы прекрасны", -
проникновенно написали поклонники Веры в комментариях к ее посту. Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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