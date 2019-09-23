Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Брежнева показала свой волосатый персик

Брежнева показала свой волосатый персик
Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда сделала откровенное признание

Красавица Вера Брежнева, как оказалось, не чужда самоиронии.

"Благодаря новой камере я теперь знаю, что у меня на щеках есть волосы. Я персик", -

написала певица в сторис в Instagram.

При этом Вера показала фотографию, на которой разглядеть "волосатые" щеки можно было разве что с лупой. Полюбоваться звездой можно на сайте "7 дней".

После столь откровенного снимка Брежнева поделилась более традиционной чувственной фотографией.

"Пройдут годы. Я с удовольствием буду вспоминать это время. Любоваться тем, в какой я была форме, как жила и что чувствовала. А главное – вспоминать, что успела сделать", - 

призналась певица.

"Красивая и добрая", "Естественная", "Вы всегда были есть и будете в самой хорошей форме Вы шикарная женщина", "самая нежная девушка на свете", "Вы прекрасны", - 

проникновенно написали поклонники Веры в комментариях к ее посту. Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. 


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

России предложили откупиться от скандала вокруг дела Скрипалей

Отравленный "Новичком" в Эймсбери британец требует баснословную сумму

Их там не было: Эстонию возмутили советские архивы времен Второй мировой войны

Таллин настаивает на 50-летней "оккупации" Советским Союзом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей