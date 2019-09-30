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"Опасная стойка": у Брежневой исчез зад

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" похвалилась фигурой в спортивном белье

Побывав в Париже в компании обаятельного миллионера, Вера Брежнева поделилась в соцсети новым фото. На нем она изображена в коротком топе и облегающих трениках. Артистка нахмурилась, согнула в локте одну руку, будто демонстрируя мускулы, и отставила в сторону ногу. Не всем это пришлось по душе, недовольные заявили, что у нее исчезла "пятая точка".

"Главное, что нужно тренировать ежедневно – любовь к себе... и чувство юмора", – поделилась мнением звезда эстрады.

Некоторые подписчики отметили, что Брежневой нужно подумать о ягодицах, которых у нее не видать: "А как же орешки, их не надо? Ну, Вера...", "Ежедневно нужно попу качать", "Попу надо немного накачать, ты же не фотомодель".

Фанаты снова удивились, как экс-солистке "ВИА Гры" удается сохранять такую идеальную форму, и восхитились ее накаченным телом и силой воли. "Красотка", "Вера Шварценеггер", "Милая", "Супер", "Какая Вы классная!!!", "Вера, когда такие банки накачали?", "Секси мама", "Вы в прекрасной форме", "Шикарная", "Ты фитоняш... красивые плечи!!!", "Отпад фигура".   

Вид артистки и ее слова не раз вызывали споры в соцсети. Недавно она пошутила, сообщив о своих волосатых щеках и развалилась на диване в прозрачном наряде.

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