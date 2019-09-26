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Слухи о возможном разводе Веры Брежневой еще не стихли, а она снова подогрела их. Артистка побывала на Неделе моды в Париже и засветилась в стильном наряде с посторонним мужчиной. На снимках, которые она поместила в соцсети, рядом с нею сидит эффектный Лоран Милькиор – глава одной из крупнейших компаний во Франции, на показе модной одежды от которой они были вместе.
"Я наблюдала, как он следил за организацией, заботился о нас, его гостях в вип-зоне и успевал кайфовать от происходящего, подпевая", – сообщила певица о своем спутнике под фото. Видимо, она осталась довольна происходящим и компанией столь обаятельного парня.
Подписчики тоже были под впечатлением, но не столько от происходящего, сколько от вида звезды. Они осыпали ее лестными похвалами:
"Королева", "Вера, ты само совершенство!!!! Идеальная, безупречная и шикарная девушка!!!", "Шикарно выглядите", "Чудесна и прекрасна!", "Вера, Париж Вам идет", "Потрясающе", "Как круто... Вы красотка", "Как всегда, супер!!!"
А одна из фанаток даже отметила, что Брежнева "явно понравилась Лорану", в ответ на что польщенная артистка оставила подмигивающую рожицу.
О разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе заговорили весной. Масла в огонь подлила сама певица, появляясь с другими мужчинами – то покажет интим с молодым, то усядется на колени к известному актеру, а недавно и вовсе дала понять, что любит двоих. Все это только укрепляло любопытных во мнении, что в семье звезд не все гладко, несмотря на то что они не раз демонстрировали полную идиллию в отношениях.
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