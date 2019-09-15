Артистка выставила напоказ нижнее белье

Вера Брежнева на своей странице в Instagram выложила снимок в прозрачном платье.

"Официально финальная фотография моего лета 2019... пожалуй, это был самый интересный сезон за последнее время",

– написала певица.

В кадре артистка лежит на диване в черном платье, сквозь которое просвечивает нижнее белье. Подписчики пришли в восторг от увиденного.

"Красивая ты Вера ❤️", "Бомба !", "Ой какие трусики 😂", "Какая милота😍обнимашки бы❤️", "Остановите ее 😂", "Вера, какая красивая! 😍 Фигура❤️", "Ах шалунья😎", "Вера ты неповторима".