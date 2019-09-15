Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
348 новости
Вера Брежнева на своей странице в Instagram выложила снимок в прозрачном платье.
"Официально финальная фотография моего лета 2019... пожалуй, это был самый интересный сезон за последнее время",
– написала певица.
В кадре артистка лежит на диване в черном платье, сквозь которое просвечивает нижнее белье. Подписчики пришли в восторг от увиденного.
"Красивая ты Вера ❤️", "Бомба !", "Ой какие трусики 😂", "Какая милота😍обнимашки бы❤️", "Остановите ее 😂", "Вера, какая красивая! 😍 Фигура❤️", "Ах шалунья😎", "Вера ты неповторима".
Из Соединенного Королевства посыпались угрозы
Выяснилось, почему Незалежная так легко отдала важного свидетеля