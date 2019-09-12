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Постаревшая Брежнева станцевала в панталонах

Постаревшая Брежнева станцевала в панталонах
Вера Брежнева. Фото: Феликс Грозданов/Утро.ру
Звезда призналась, что виноват "рижский бальзам"

Вера Брежнева выложила в социальные сети видео со своим танцем. Сначала артистка виляла бедрами и извивалась в пиджаке, а после стянула его с себя и осталась в обтягивающем боди, которое позволило рассмотреть ее тело.

"...настроение #рижскийбальзам ))" – шутливо написала певица.

Подписчики от танца Веры Брежневой в восторге, они восхищаются фигурой блондинки и ее умением двигаться. А вот обтягивающий наряд экс-солистки группы "ВИА Гра" понравился не всем: в Интернете его сравнили с панталонами и напомнили звезде о приближающейся старости.

"Раньше такое белье под платье одевали, а теперь просто ходят. Вот времена", "Что за бабушкины трусы", "Пантолоны снова в моде?", "Надо быть скромнее", "Как можно быть такой идеальной", "Тело нереально сексуальное", "Постарела", "Богиня", "Хулиганка", "Будоражит сознание", "Перчик", "Какой эротичный танец получился",

– прокомментировали видео артистки.

Ранее выяснилось, что Альбина Джанабаева прекратила свое сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. В своем последнем интервью Альбина намекнула, что причиной их расставания с продюсером является Вера Брежнева, ведь именно ей уделялось все время. 

Дарья ПЕТРОВА
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