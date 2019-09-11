Телезвезда призвала всех наслаждаться ее эротичными снимками

Анфиса Чехова шокировала поклонников своей новой фотографией. Абсолютно голая она взобралась на коня и прижалась к нему всем телом. На виду оказались ягодицы знаменитости и стройные ноги.

Поклонники, с одной стороны, восхищаются сексуальностью и красотой телеведущей, но с другой, ругают ее за такой тесный контакт с животным, ведь это негигиенично и может быть опасно для здоровья.

"Представила, как вы залезали на коня перед фотографом", "Как голой сесть на лошадь?", "картинка зашкаливает женской энергией и сексуальностью", "Вот это чувства", "Такая сексуальная и чувственная, что дух захватывает", "Надеюсь, на вас были нюдовые трусы, ибо голой елозить по коню, как-то не гигиенично", "Пошлое фото", "Сзади есть фото?",

– прокомментировали подписчики Чеховой.

Сама знаменитость просит поклонников наслаждаться ее фотографиями, ведь совсем скоро она может перестать выставлять свое обнаженное тело на всеобщее обозрение. Чехова предполагает, что ее будущий избранник будет против таких фотографий.

"А я не феминистка, я прислушиваюсь к мнению своего мужчины. Поэтому, пока я наслаждаюсь свободой, вы можете наслаждаться моими обнаженными картинками", – написала Чехова в Instagram.

Напомним, Анфиса Чехова была замужем за грузинским актером Гурамом Баблишвили, от которого родила сына. На спустя несколько лет пара оформила развод. Сейчас бывшие супруги сохраняют хорошие отношения ради сына Соломона.