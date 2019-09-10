Артистка выставила напоказ стройное тело

Полина Гагарина похвасталась идеальной фигурой в купальнике. Звезду сфотографировали, когда она наслаждалась солнцем на раскладушке. Поклонники обратили внимание на стройные длинные ноги знаменитости и ее роскошное тело.

Пока одни восхищаются Гагариной, другие просят артистку не загорать слишком долго, так как это может быть опасно.

"Ваши ноги – восторг", "Полина– пчелка! Восхищаюсь", "Очень красивая", "Бомбическая", "Отличная фигура", "Какой плоский живот", "Отлично выглядите", "Полинка, не увлекайся загаром, вреден он", "Еще одна Волочкова", "Хватит загорать",

– написали под постом Гагариной.

Фигура 32-летней Полины Гагариной вызывает у поклонников разные эмоции: одни критикуют ее за сильную худобу и умоляют поесть, другие, наоборот, всегда восхищаются сексуальным телом певицы.