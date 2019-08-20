"Лучше без": сексапильная Гагарина снялась в микрокупальниках

Артистка устроила пикантную фотосессию на отдыхе

Полина Гагарина решила похвастаться перед поклонниками не только своим идеальным телом, но и модными купальниками. Звезда выложила в социальных сетях сразу несколько снимков в крошечных бикини, позволяющих рассмотреть все достоинства певицы.

Поклонникам больше всего понравился первый купальник, выгодно подчеркивающий грудь блондинки. Нашлись и те, кто попросил Гагарину избавиться от купальника совсем.

"Лучше без купальника", "Прозрачный бы", "Вам даже голой хорошо будет", – написали в сети.

Подписчицы, восхищенные "сексапильным" телом звезды, попытались узнать у нее секрет такой потрясающей фигуры, но звезда свою тайну не раскрыла. Под снимками девушки поклонники оставляют сотни комментариев с комплиментами, а ведь еще пару дней назад знаменитости досталось за "торчащие ребра" и "толстые ноги".

Ранее в Сети обсуждали видео с концерта Лолиты. Поклонники считают, что звезда сильно изменилась после расставания с молодым мужем.