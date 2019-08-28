"Очень рано": дочь Брежневой застали за поцелуями

Девушки напомнили о судьбе матери

Старшая дочь Веры Брежневой Соня поздравила своего молодого человека с днем рождения, опубликовав совместные фотографии. На одном из снимков 18-летняя девушка страстно целуется с парнем – в этот момент их и застал фотограф.

Комментаторы уверены, что Соня еще маленькая для таких отношений, а если пост увидит Вера Брежнева, то девушке попадет. Другие комментаторы напоминают, что и сама артистка "загуляла раненько" – старшую дочь Брежнева родила в 19 лет.

"Если Вера увидит это, будет тебе мой фаворит персон... еще и целуется", "Почему, на фотографиях в основном вы его целуете, а не он вас?", "Вы очень рано растворились в этой дружбе", "Такие милые", "Прекрасные",

– прокомментировали в социальных сетях.

Вера Брежнева родила дочку от Виталия Войченко, – пишет "Пятый канал". Отношения с ним у артистки не сложились, они расстались, так и не поженившись. Первым официальным мужем красотки стал бизнесмен Михаил Киперман, от которого она родила вторую девочку. В 2012 году пара объявила о разводе, а в 2015 году Вера Брежнева тайно вышла замуж за Константина Меладзе, который старше ее на 19 лет. По слухам, они начали встречаться, когда оба еще имели другие семьи. Однако поклонники редко критикуют их за это.

Зато регулярно достается экс-солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой. Певица замужем за Валерием Меладзе уже 5 лет, но постоянно получает негативные комментарии в свой адрес.