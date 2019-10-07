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Брежнева показала секс в фонтане

Брежнева показала секс в фонтане
Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая солистка "ВИА Гры" дала понять, что не унывает после слухов об измене мужа

Вера Брежнева не только иронично высказалась на тему "загулов" супруга и резко ответила на слова о своем якобы гостевом браке, но и сразила пользователей соцсети наповал, выложив очередное провокационное фото. На нем она, загорелая, позирует, сидя в фонтане в плотно облегающем стройную фигуру платье и вытянув длинные ноги. Певица склонила голову назад и будто разрывает веревку на шее. 

"Хорошо, когда хорошо... Или девушка в фонтане... Все внимание на туфли", – кокетливо подписала кадр артистка.

 

У поклонников "внимание на туфли упало в последнюю очередь", ведь она, по их словам, "перетянула" его на себя. Они осыпали певицу щедрыми комплиментами:

"Какая секс-фото", "Шоколадка", "Я в шоке", "Потрясающе", "Верочка, это просто космос!!!", "Опять идеальная", "Как будто, не можешь насладиться своей неотразимостью, чего-то неуловимого, уходящего", "Хорошо, когда все очень хорошо", "Ты ... мегасексуальна", "Как всегда, суперкрасивая", "Огонь".

Экс-солистка группы "ВИА Гра" отвечала на комментарии. "Я от себя кайфую... расслабьтесь и делайте то же самое", – призналась и посоветовала она.

Не позабыли и громкую историю о якобы измене мужа певицы. Фанаты поддержали настроение любимицы: "Вы – богиня! Человек своего дела! Видно, что Вы реально кайфуете от эмоций людей вокруг и от себя тоже... и это прекрасно! Плюйте на завистников и сплетников", "Это не рука Константина... Веру дома встретил новый мужчина", "Ни в какие сплетни не верю – БРЕД❗️".

Были и недовольные. "Постоянно перекрученная какая-то", "Туфли класс, а вот девушка, похоже, промокла", "Что -то в последнее время скучно смотреть на тетю Веру", – отметили такие.

Ранее в интернете появилась информация об одной из нынешних солисток "ВИА Гры", которой якобы увлекся муж Веры Брежневой – продюсер и композитор Константин Меладзе. Некоторые уже и незавидную участь после развода звезде предсказали. Сама она тем временем показала накаченное тело.

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